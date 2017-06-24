Турки возвращаются в Крым – с деньгами

Турецкие компании возвращаются в Крым. Об этом заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после некоторого затишья, обусловленного охлаждением русско-турецких отношений, турки вновь разворачивают активную деятельность на полуострове.

В качестве примера Черняк привел строительство специализированного детского аквапарка отеля «Ялта-Интурист», открытие которого состоится 26 июня.

«Его проектировала и строила международная турецкая компания – один из мировых лидеров в сфере водных аттракционов. Мы видим, что иностранные компании не страшит санкционная политика Запада», – цитирует Черняка РИА «Новости».

Депутат отметил, что инвесторы из различных стран все чаще проявляют активный интерес к санаторно-курортной отрасли. Например, недавно один из инвесторов вышел с предложением вложить в один из санаториев Крыма несколько миллионов евро.

На сегодняшний день доля иностранного капитала в общем объеме инвестиций в Крым составляет около 5%. Помимо Турции и Китая, Крымом активно интересуются немцы, итальянцы, израильтяне, греки, болгары. Многие работают в обход санкций: регистрируются в материковой России, а потом открывают компании на полуострове.

По итогам первого квартала 2017 года объем инвестиций только в РК превысил 13 млрд рублей. К 2020 году сумму ежегодны вложений в основной капитал планируется довести до 74,5 млрд рублей, а к 2030 – до 438 млрд руб.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.06.17

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