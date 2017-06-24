МГБ ЛНР заявило о провокациях СБУ на границе с Крымом

Украинские спецслужбы готовят провокации в отношении международных наблюдателей ОБСЕ на границе с Крымом. Об этом заявил министр госбезопасности ЛНР Александр Басов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нападение на представителей мониторинговой миссии, по данным МГБ ЛНР, может произойти в районах пунктов пропуска «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар». Подготовкой провокаций занимаются сотрудники департамента контрразведки V управления СБУ, уточнил Басов.

Напомним, ранее сообщалось, что в пунктах пропуска на границе Украины с Крымом активизировались законспирированные сотрудники службы безопасности Украины.

Кстати, о запугивании сотрудников ОБСЕ заявляла пресс-атташе Госдепартамента США. Правда, Хизер Нойерт говорила об ополченцах Донбасса.

Луганск, Платон Ефимчук

Луганск. Другие новости 24.06.17

Турки возвращаются в Крым – с деньгами. / Украина обжаловала решение лондонского суда по выплате России $3 млрд. / 24 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»