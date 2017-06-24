Воскресенье, 25 июня 2017, 00:02 мск

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Президент России рекомендовал руководству «Артека» не приучать детей к вину

Президент России рекомендовал руководству «Артека» не приучать детей к вину

Президент России Владимир Путин рекомендовал руководству МДЦ «Артек» не приучать детей к вину.

Как передает корреспондент РИА , глава РФ побывал в «Артеке» 24 июня в рамках очередного визита в Крым.

Дети рассказали ему, что часто выезжают на экскурсии: в Ливадийский дворец, Массандру, Ботанический сад… «В Массандре вы что делаете? – удивленно спросил президент. – На винзавод ходите?» «Да!», – хором заявили дети.

«Очень интересно», – сказал Владимир Путин и призвал к ответу директора МДЦ: «Что вы там делаете с детьми на винзаводе?»

Алексей Каспаржак вместо ответа привел рассказ 87-летнего артековца, находившегося в лагере 9 мая 1945 года и запомнившего этого день по вкусу «Муската белого красного камня» – знаменитого массандровского вина, которое в честь победы налили пионерам.

«Мы здесь почти все спортсмены, – перебил Каспаржака Путин. – Нам больше нравится вкус киселя, сока, кефира, а мускатный камень вы уж сами там употребляйте».

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