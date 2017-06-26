В обход санкций: чехи намерены построить в Крыму пивоваренный завод

В Крыму построят чешский пивоваренный завод. Проект планируется реализовать в ближайшие полтора года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контракт уже предварительно согласован – соответствующая встреча состоялась в Москве.

Напомним, реализации подобных планов мешают санкции, наложенные Евросоюзом на Крым за присоединение полуострова к России. На сегодняшний день доля иностранного капитала в общем объеме инвестиций в Крым составляет около 5%. Помимо Турции и Китая, Крымом активно интересуются немцы, итальянцы, израильтяне, греки, болгары. Многие работают в обход санкций: регистрируются в материковой России, а потом открывают компании на полуострове.

«Пивной проект», скорее всего, буде реализован по аналогичной схеме.

Сначала в Крым из материковой России начнут поставлять несколько сортов оригинального чешского бутылочного пива с длительным сроком хранения – это должно произойти ужзе в текущем году. Затем будет построен завод по производству пива с использованием чешских ингредиентов. Запустить производство планируется до конца 2018 года.

«Некоторые чешские предприниматели уже сейчас обходят антироссийские санкции, так как их бизнес завязан на российский рынок. Многие компании видят возможность дальнейшего развития своего бизнеса именно на территории Крыма, – цитируют «Известия» чешского депутата от партии «Свобода и прямая демократия» Ярослава Голика. – Поэтому я уверен, что потребность в торговом сотрудничестве будет постепенно оказывать давление на политическую элиту ЕС, которая с помощью санкций искусственно поддерживает конфликтные отношения с Москвой».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 26.06.17

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