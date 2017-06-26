Украина препятствует транспортному потоку в Крым – об этом заявили в Пограничном управлении ФСБ России по РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшие выходные на украино-российской границе были зафиксированы большие очереди. На украинской стороне ожидание пограничного контроля в пунктах пропуска составляло несколько часов. Украинские пограничники привычно заявляли, что проблемы на российской стороне. Однако в Пограничном управлении ФСБ России по РК подчеркивают: пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» работают в штатном режиме, и никаких очередей в обратном направлении не фиксируется,

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 26.06.17

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