Граница на замке, но дырявая: на Украине проверили, как соблюдается блокада Крыма

На Украине проверили, как соблюдается блокада Крыма. Об итогах мониторинга, проведенного в выходные, отчитался депутат Рады Семен Семенченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первое, что порадовало депутата, – железнодорожного сообщения с Крымом нет. Не обнаружили проверяющие на границе и грузовых фур. Правда, признал депутат, молочные продукты, сыр одежда и часть других товаров с Украины на полуостров все-таки попадают: «Таскают на себе местные жители: человек берет на себя до 50 кг груза и перевозит на ту сторону. За это получает 300 грн. Также (предположительно) осуществляется ввоз небольшой части украинских товаров через Керченскую переправу».

Интересная ситуация вырисовалась с поставками электроэнергии: приграничные активисты, по словам Семенченко, утверждают, электроэнергия на полуостров не подается, а херсонские – что подается. И это при том, что с декабря 2015, когда радикалы подорвали 4 ЛЭП на приграничной территории и устроили блэкаут, Крым полностью отказался от украинской электроэнергии и уже полтора года снабжается исключительно за счет собственных источников и энергии с материковой части России. Иными словами, на Украине доподлинно не знают, куда и в каком объеме они поставляют ресурсы.

Совершенно случайно выяснился и факт поставок сырья крымскому заводу «Титан».

Из всего этого Семенченко делает вывод: «Блокада торговли с Крымом действует. За исключением отдельных случаев». И уточняет, что исполнением постановления правительства о запрете торговли занимаются не государственные органы, как это вообще-то должно быть, а активисты. Которые теперь, похоже, и вовсе собираются нарушать украинские же законы: о решение суда, признавшего незаконным постановление кабмина о запрете торговли, по словам Семенченко, блюстители блокады слышали, но толком еще ничего не знают.

Напомним, Административный апелляционный суд Киева признал незаконным запрет на ввоз и вывоз вещей из Крыма, установленный правительством Украины, и отменил действие соответствующих нормативных актов. В Крыму сразу же заявили, что не собираются возобновлять товарооборот с соседним государством – хватает всего российского.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.06.17

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