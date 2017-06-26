Рецидивист Янукович: экс-президенту Украины грозит высшая мера

Суд в Киеве начинает рассмотрение дела экс-президента Виктора Януковича «по существу». Требование прокуратуры – высшая мера за госизмену, то есть – пожизненное заключение.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», суд уже вызывал Януковича повесткой на 10 заседаний. По словам адвокатов, подзащитный не против явиться лично, но уверен, что ему угрожает опасность. Поэтому участие Януковича заявлено в формате видеоконференции.

Киевский постмайданный режим обвиняет Януковича в том, что в марте 2014 года, после государственного переворота на Украине, он написал письмо Президенту России с просьбой о военной помощи законной власти. Янукович отрицает этот факт, российская сторона также утверждает, что подобного письма не получала.

Обвинение экс-президента в этот раз дополняется «сепаратизмом», «хищением госсредств» и другими, которые подсудимый так же не признаёт. Кстати, Виктор Янукович, по свидетельствам источников, был судим «по малолетке» ещё в 1978 году. В своё время его противники широко использовали этот компромат. У него была кличка «президент-уголовник». В апреле 2014 года сменивший его Пётр Порошенко лично подписал указ о суде над предшественником и его «преступными соратниками». В указе Порошенко есть ссылка на то, что суд может проходить в заочном режиме.

Киев, Лена Данилова

Киев. Другие новости 26.06.17

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