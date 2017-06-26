17-летняя жительница Уфы едва не погибла в Крымских горах

В Крыму потерялась 17-лентняя жительница Уфы.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, сообщение о пропаже несовершеннолетней поступило 25 июня в 9:30 утра. Как оказалось, девушка еще в субботу 24 июня вышла из пансионата в Судаке и ушла в неизвестном направлении.

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начала прочесывать берег от мыса Алчак до мыса Меганом, для поиска на воде была привлечена группа спасателей ГИМС МЧС России по РК.

Беглянку обнаружили на южном скалистом склоне мыса Алчак-Кая. Девушка находилась без сознания, налицо были признаки обезвоживания организма.

Подростку оказали первую доврачебную помощь, с помощью альпинистского снаряжения спустили с осыпной балки, эвакуировали к береговой линии, откуда на носилках транспортировали к автомобилю «скорой помощи».

Крымские спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова:

· Не ходить в горы в одиночку.

· Туристическую группу, особенно детскую, перед выходом необходимо зарегистрировать в МЧС.

· Карта местности или GPS-навигатор должны стать в горах неизменными спутниками.

· Необходимо правильно рассчитывать силы – если здоровье не позволяет совершать длительные переходы или покорять горные вершины, нужно уменьшит сложность маршрута или вообще отказаться от похода в горы.

· Нужна подходящая экипировка: закрытая обувь с нескользящей подошвой, обязательно теплые вещи (даже летом) – температура в горах ночью может сильно снижаться.

· Обязательно возьмите с собой воду! Не допускайте перегревания и обезвоживания организма.

· Обязательно возьмите телефон с заряженной батареей.

· Строго соблюдайте правила пожарной безопасности, особенно в летнее засушливое время.

· Возьмите с собой аптечку с препаратами, которые вы принимаете постоянно.

· В случае непредвиденной ситуации звоните по телефону 101.

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