Севастополь зарастает травой: департамент городского хозяйства признал отставание от графика покоса травы на территории города.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый день», покосом травы заняты четыре структуры, к началу июня ими выкошено около 500 га. При этом в департаменте признали: от графика отстают. Обещали исправиться к 10 июля.

ВРИО губернатора Дмитрий Овсянников пригрозил: если через 2 недели не наведут порядок, руководители некоторых управляющих компаний, а так же госпредприятия «Парки и скверы» и муниципальных округов останутся без работы. А глава департамента городского хозяйства отправится лично косить траву ручной газонокосилкой.

Ситуация осложняется тем, что нескошенная трава, засыхая под палящим солнцем, начинает гореть. На прошлой неделе в в Севастополе зафиксировано около 30 возгораний, один пожар охватил территорию площадью 900 кв метров.

Добавим, что в Севастополе установлен третий класс пожарной опасности.

А, по данным МЧС, при возгорании полигона твердых бытовых отходов, работники подведомственного горхозу предприятия не смогли справится со средствами огнетушения.

Севастополь, Июнь, Ольга Николаева

Севастополь, Июнь. Другие новости 26.06.17

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