Плевали на блокаду: украинское предприятие поставляет сырье в Крым

Генпрокурор Украины Юрий Луценко потребовал прекратить поставку сырья из Житомира в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на совещании с прокурорами регионов Украины Луценко обнаружил дикое «беззаконие»: предприятие «Валки-Ильменит» (Житомирская область) продолжает поставлять на завод «Крымский титан» ильменит. И это во время товарной блокады, действующей 1,5 года, и фоне того, что 28 марта текущего года государственная служба геологии и недр Украины вообще остановила добычу ильменита на житомирском предприятии.

Украинский генпрокурор заявил и наличии схемы, связанной с украинским олигархом Дмитрием Фирташем, которому принадлежит «Крымский титан» (сегодня он работает под брендом «Титановые инвестиции» холдинга Group DF Фирташа). Фирташу также принадлежит половина акций «Валки – Ильменит» («Иршанский горно-обогатительный комбинат»).

Как ильменит попадает в Крым, на Украине пока не знают. Некоторые предполагают, что доставка осуществляется по морю.

Завод «Крымский титан» – крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы – является градообразующим предприятием Армянская и всего Северного Крыма. Такую же роль играет для украинского города Иршанска Житомирской области завод «Вальки-Ильменит». Кстати, днём раньше на предприятии был произведён обыск неизвестными в масках, которые представились сотрудниками СБУ.

Киев, Лена Данилова

Киев. Другие новости 26.06.17

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