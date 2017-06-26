На Украине не верят в случайность гибели инициатора импичмента Порошенко

На Украине погиб один из инициаторов импичмента президента Порошенко. Эксперты сразу же усомнились в случайности происходящего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу, 24 июня, на дороге Белая Церковь – Володарка лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Обе машины двигались со скоростью около 100 кмчас, поэтому удар получился достаточно сильным. Легковушки сразу же загорелись. В результате 3 человека погибли, в том числе и депутат Киевского областного совета Борис Панченко, являвшийся одним из инициаторов обращения к Верховной Раде с требованием принять закон об импичменте президента.

Политологи сразу же заявили о странных моментах в смерти депутата:

«Во-первых, странно выглядит само происшествие, – заявил украинский политолог Александр Лазарев. – По словам очевидцев, водитель второго автомобиля имел возможность уйти на обочину, но по причинам, нам неведанным, этого не сделал.

Во-вторых, не менее трудно объяснить моментальное возгорание автомобилей – именно при лобовом столкновении с указанной скоростью».

«Я не утверждаю, что именно профессиональная деятельность Бориса Панченко стала основной причиной аварии, – продолжает Лазарев, – но, как показывает практика независимой Украины, это более чем реально. Как бы то ни было, в нашей стране очень часто происходят странные гибели политиков. Трагический отсчет берет истоки еще в далеком 1992 году, когда при невыясненных обстоятельствах погиб народный депутат Вадим Бойко – его смерть до сих пор остается загадкой. Далее, к вашему вниманию, примеры довольно похожих автомобильных катастроф, в которых погибли Вячеслав Черновол, Александр Емец, Виктор Ермак, Михаил Сирота и журналист Александр Кривенко.

Еще одним доказательством подобной практики служит гибель одного из руководителей Укроборонэкспорта, его жизнь прервалась как раз тогда, когда началось международное расследование дела о продаже Ираку «Кольчуги».

К вышеназванным примерам стоит отнести и, так называемых, «политиков-самоубийц». В 2005 году, при странных обстоятельствах, покончили с жизнью Георгий Кирпа, Юрий Лях и Юрий Кравченко, а в 2014 году, после Майдана, – Валентина Самсоненко, Михаил Чечетов и Александр Пеклушенко.

Все эти, таинственно-убиенные личности, включая ныне усопшего, наталкивают только на одну мысль – убирают либо тех, кто много знает, либо тех, кто представляет опасность. Да и доказывают тот факт, что власть в Украине никогда не брезговала марать руки чужой кровью во имя своего положения. В итоге, исходя из проанализированных фактов, возникает вопрос: кому была выгодна смерть Панченко? И не является ли это ответом власти на брошенный им вызов – мол, забудьте слово «импичмент» нет такого в наших словарях».

Версию Лазарева поддержал политический обозреватель Армен Гаспарян и юрист Татьяна Монтян.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.06.17

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