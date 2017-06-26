В Севастополе появилось такси-бронетранспортер

В Севастополе появилось бронетакси: туристы могут осматривать достопримечательности, разъезжая по городу на бронетранспортере.

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в общественной организации «Военно-патриотическая молодежь Доброй Воли», для экскурсий используется боевая разведывательная дозорная машина, снятая с вооружения в 1986 году. Соблюдены и пройдены все процедуры необходимые для перевозки пассажиров.

«Мы проводим патриотические экскурсии по улицам Ленина – Большая Морская. Одеваем на всех камуфляжи, шлемофоны, выдаем оружие – чтобы люди могли себя ощутить бойцами Советской армии в то далекое прошлое. Экипаж – четыре человека», – сказал руководитель организации Михаил Бойчук.

Севастополь, Июнь, Ольга Николаева

Севастополь, Июнь. Другие новости 26.06.17

На Украине не верят в случайность гибели инициатора импичмента Порошенко. / В Крыму установили личность «керченского пловца». / Плевали на блокаду: украинское предприятие поставляет сырье в Крым. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»