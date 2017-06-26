Понедельник, 26 июня 2017, 16:14 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

В Крыму задержали дебошира, покалечившего водителя «скорой помощи»

В Крыму задержали дебошира, покалечившего водителя «скорой помощи»

В Ялте избили водителя машины «скорой помощи», ехавшей на срочный вызов. Нападающий задержан.

Как передаёт РИА «Новый День», инцидент произошел на АЗС в районе Алупки: «скорая» везла в больницу ребенка, машине понадобилась срочная заправка. Однако водитель машины Honda счел, что «скорая» вполне может постоять в очереди: сначала он мешал водителю «скорой» подъехать к колонке, а затем и вовсе набросился на него и избил. Пострадавший был госпитализирован, хулиган скрылся. Возмущённые местные жители через соцсети обратились ко всем, кто видел водителя Honda: «Помогите найти этого козла!»

Правоохранительные органы оперативно задержали дебошира. По предварительным сведениям, на машине были одесские номера.

Алупка, Лена Данилова

Алупка. Другие новости 26.06.17

В Севастополе появилось такси-бронетранспортер. / На Украине не верят в случайность гибели инициатора импичмента Порошенко. / В Крыму установили личность «керченского пловца».

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, ,

Новости партнеров

Крым, все новости

В Севастополе появилось такси-бронетранспортер

На Украине не верят в случайность гибели инициатора импичмента Порошенко

В Крыму установили личность «керченского пловца»

Плевали на блокаду: украинское предприятие поставляет сырье в Крым

Почему Путина в Крыму сопровождал один Аксёнов – мнение севастопольского политика

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?
Все новости