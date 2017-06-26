В Крыму задержали дебошира, покалечившего водителя «скорой помощи»

В Ялте избили водителя машины «скорой помощи», ехавшей на срочный вызов. Нападающий задержан.

Как передаёт РИА «Новый День», инцидент произошел на АЗС в районе Алупки: «скорая» везла в больницу ребенка, машине понадобилась срочная заправка. Однако водитель машины Honda счел, что «скорая» вполне может постоять в очереди: сначала он мешал водителю «скорой» подъехать к колонке, а затем и вовсе набросился на него и избил. Пострадавший был госпитализирован, хулиган скрылся. Возмущённые местные жители через соцсети обратились ко всем, кто видел водителя Honda: «Помогите найти этого козла!»

Правоохранительные органы оперативно задержали дебошира. По предварительным сведениям, на машине были одесские номера.

Алупка, Лена Данилова

Алупка. Другие новости 26.06.17

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