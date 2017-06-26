Новая крымская забава: свинтить люк, положить на дорогу и заплатить сотни тысяч рублей

Полиция задержала крымчанина, выкладывающего на рельсы канализационные люки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о странных находках на железнодорожных путях – канализационных люках – сообщил в транспортное управление МВД России в Крыму машинист электропоезда. Нарушителем оказался 37-летний мужчина, который признался в том, что в разных местах Симферополя он снимал канализационные люки и выкладывал их на рельсы. «Ради забавы», – пояснил он свои действия.

Забава завершилась возбуждением уголовного дела по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». Шутнику грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 26.06.17

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