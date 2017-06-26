Чиновники Севастополя отдают на откуп застройщикам «Матросский бульвар», переживший англичан, фашистов и украинцев

Матросский бульвар в Севастополе может лишиться исторического облика. Власти задумали провести реконструкцию, не заботясь о сохранении знакового места. Проект обсуждался сегодня на круглом столе в Законодательном собрании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Матросский бульвар – исторически знаковое место для севастопольцев. Бульвар пережил несколько разрушений в различные военные периоды. Упоминание о нем есть и в «Севастопольских рассказах» Толстого, как о месте, «где любила прогуливаться почтенная публика».

Сегодня бульвар находится в крайне запущенном и удручающем состоянии. Последний раз власти заговорили о том, чтобы вернуть ему достойный облик, уже после возвращения Севастополя в РФ. В 2014 году прошли публичные слушания, на которых удалось спасти Матросский бульвар от гостиничной застройки.

2 мая текущего года правительство Севастополя объявило конкурс на определение оператора по подготовке проектно-сметной документации для реконструкции Матросского бульвара. Претендент оказался один – Благотворительный фонд историко-культурного развития города «35-я береговая батарея». С ним и был подписан договор. По словам замгубернатора Владимира Базарова, «после реконструкции подрядчик обязуется безвозмездно передать в пользование правительства Севастополя Матросский бульвар».

Сегодня представитель Благотворительного фонда «35-я береговая батарея» Петр Николаев представил на суд специалистов эскизный проект реконструкции. Разработчики решили превратить бульвар в своеобразный развлекательный центр.

Приглашенные на круглый стол специалисты возмутились: с главной аллеи бульвара планируют убрать исторический фонтан и львов, не продуманы безопасные варианты подходов к бульвару, расположенному в крайне оживленном месте. Архитекторы отметили, что в проекте отсутствует единый стиль и что разработчики забыли о необходимости сохранить аутентичность исторической городской среды.

При этом представитель Благотворительного фонда путался не только в перепадах высот, архитектурных стилях, но и не смог внятно ответить – кто же все-таки разработчик проекта? По словам Николаева, это группа молодых дизайнеров, которых якобы курирует АО «Севастопольстройпроект». Почему важный исторический объект доверили молодым специалистам, не имеющим опыта подобной работы и не удосужившихся изучить архивы или хотя бы поговорить с краеведами, коих в Севастополе предостаточно, так и осталось невыясненным.

На пожелание представителя городского родительского комитета Елены Майко: не делать детский городок в виде «ужасных Губки Боба» и прочих подобных персонажей, Николаев бодро отрапортовал, что детский сектор планируют в виде брига «Меркурий», причем в натуральную величину, ну или в половину. Историки пояснили, что длина корпуса фрегата составляла 29 метров – едва ли такая глыба а-ля Церетели нужна на Матросском бульваре.

По мнению представителя Севастопольского регионального отделения Союза дизайнеров России Игоря Жидкова, Матросскому бульвару необходимо вернуть так называемый Лазаревский стиль – брутальный и одновременно уютный. Ведь это не только архитектурный стиль, но и стиль жизни, когда народ из кухонь и шалманов перебирается в городское пространство. Восстановить традиционные малые формы, а не современные типовые скамейки и китайские фонари, коих везде сотни. Загрузить работой местные предприятия, то есть сделать реконструкцию делом не только коммунальным и архитектурным, но и общественным.

Игорь Жидков подытожил, что проект надо возвращать на доработку целиком и полностью, так как то техническое задание, которое «состряпало» городское правительство, неполноценно. Жидков заявил, что будет голосовать против проекта. На что депутат Вячеслав Горелов, председательствующий на заседании, поспешил сообщить, что голосование не предусмотрено. Кстати, сложилось впечатление, что Горелова мнение других участников обсуждения вообще не интересует: стоило кому-либо задать «неудобный» вопрос, он тут же вспоминал о регламенте и переходил к другой теме.

Иными словами, городские чиновники в очередной раз продемонстрировали, что не могут выстроить диалог даже с узкими специалистами, не то что с горожанами в целом. И что в погоне за какими-то своими интересами готовы поступиться историей легендарного Севастополя.

Севастополь, Вера Филатова

Севастополь. Другие новости 26.06.17

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