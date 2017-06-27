Севастополь занесли в список городов России с самым дорогим жильем

Жилье в Севастополе – одно из самых дорогих во всей России. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов по недвижимости проекта Domofond.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Севастополь вошел в десятку городов с самой высокой ценой за квадратный метр на рынке вторичного жилья. Примечательно, что он не изменил свою прошлогоднюю позицию в рейтинге, оставшись на шестом месте, но цена за метр несколько снизилась. Если в мае 2016 года средняя стоимость метра составляла чуть более 87 тысяч рублей, то в мае 2017 года – 81 тысячу 798 рублей.

Первые три места в рейтинге заняли Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Цена за квадратный метр в них составляет соостветственно 199 тысяч 502 рубля, 110 тысяч 351 рубль и 96 тысяч 863 рубля.

Также в список городов с самым дорогим жильем попали Владивосток, Балашиха, Хабаровск, Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород. Замыкающим в рейтинге стал Нижний Новгород со средней стоимостью квадратного метра 62 тысячи 468 рублей (в прошлом году цена была выше – 64,6 тысяч рублей).

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 27.06.17

27 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Чиновники Севастополя отдают на откуп застройщикам «Матросский бульвар», переживший англичан, фашистов и украинцев. / Полуостров одиноких сердец: крымчане не могут найти себе пару. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»