Маразм крепчал: Порошенко снова решил обанкротить «Черноморнефтегаза»

На Украине продолжают кипеть страсти вокруг крымского ГУПа «Черноморнефтегаз».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент Украины Петр Порошенко решил ветировать закон, предусматривающий мораторий на банкротство предприятия.

Напомним, ранее суды незалежной вынесли вердикт об аресте имущества предприятия, посчитав, что они были незаконно присвоены после воссоединения Крыма с Россией. В то же время Верховная Рада Украины приняла законопроект, предусматривающий снятие арестов с имущества крымского ГУПа и запрет на взыскание долгов. В документе говорилось о претензиях кредиторах на сумму более 500 млн гривен.

Официальная причина ветирования законопроекта – возврат документа – уже с предложениями Порошенко – обратно в украинский парламент. Однако текст этих предложений на сайте Рады не опубликовали.

Можно предположить, что бюрократическая возня, устроенная украинскими чиновниками вокруг крымского госпредприятия, скорее всего, на работу «Черноморнефтегаза» никак не повлияет. Комментируя в феврале один из первых виртуальных арестов имущества предприятия украинским судом – буровых установок ГУПа, глава Крыма Сергей Аксенов отнес подобные решения к «зашкаливающему маразму».

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 27.06.17

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