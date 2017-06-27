В Крыму начался сезон разминирования: самые взрывоопасные места

Сапёры центра спасательных операций особого риска и специалисты МЧС РК приступили к разминированию одного из самых взрывоопасных мест в Крыму – Керченской крепости. «Боеприпасы здесь буквально под ногами, а своды могут обрушиться в любой момент», – рассказывает специалист Центра «Лидер». За 8 дней из штолен крепости извлечён 161 снаряд. Поиски будут продолжаться до 3 сентября 2017 года.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», весна и лето традиционно считаются сезоном разминирования, свою работу активизируют сапёры и поисковики. Наибольшее количество «отголосков войны, по информации МЧС, находится в Севастополе (район 35-й береговой батареи, Инкерманские штольни) и в Керчи, где в 1941-1944 годах проходили самые тяжёлые военные операции. Залежи боеприпасов обнаружены в Ленинском районе Крыма и Феодосии. Снаряды времён войны могут «всплыть» на садовом участке, при проведении уличных, строительно-дорожных работ практически в любом районе полуострова, предупреждает МЧС.

В 2016 году ликвидировано 4,5 тысячи взрывоопасных предметов, с начала текущего года – более 1 тысячи.

Самую опасную бомбу обезвредили в июне этого года в Севастопольской бухте. Авиационная донная неконтактная мина типа «LMB» была находилась на глубине 17 метров в 320 метрах от берега.

Самое неожиданное место обнаружения боеприпасов – пункт сдачи металлолома. В МЧС поступило сообщение о том, что среди металлического вторсырья находятся два цилиндрических предмета непонятного назначения. Ими оказались морские авиационные бомбы ОМАБ – 25-8Н весом 8 килограмм каждая, которые были вывезены сапёрами на полигон и обезврежены.

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 27.06.17

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