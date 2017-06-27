В аэропорту Симферополя задымился самолет

В аэропорту Симферополя возникла нештатная ситуация: задымился самолет.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейс 5926 «Саратовских авиалиний» должен был вылететь в Брянск в 7 часов 15 минут. Однако на борту возникли технические неполадки – задымился двигательный отсек.
В результате самолет покинул аэропорт «Симферополь» только в 11:29 по московскому времени.
Из-за этого инцидента отложен обратный рейс из Брянска.
Симферополь, Варвара Бурлакова
Симферополь. Другие новости 27.06.17
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