Заправился с размахом: крымчанин украл 700 литров дизтоплива

Житель Симферопольского района за два месяца украл 742 литра дизтоплива с предприятия, расположенного в одном из местных сёл, где работал водителем.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, 43-летний крымчанин задержан.

Мужчина признался в содеянном, но так и не рассказал, как распорядился таким количеством топлива. Его теперь ищут оперативники, а сам похититель находится под подпиской о невыезде и ждёт суда.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (кража). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 27.06.17

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