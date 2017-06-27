Гражданин Украины может получить два года за благодарность российскому пограничнику

На КПП «Армянск» задержан гражданин Украины, собиравшийся провезти в Крым 500 килограммов груза, называя это личными вещами.

Как стало известно корреспонденту РИА «Новый День», нарушитель сначала пытался убедить таможенника, что полтонны груза – это всего лишь его скарб, предназначенный для обустройства нового места жительства в Крыму.

Поскольку груз значительно превышал нормы провоза личных вещей (до 50 килограмм на человека), мужчина предложил сотруднику таможенной службы «договориться». В ответ таможенник официально уведомил его, что дача взятки должностному лицу является уголовным преступлением, и стал оформлять возврат машины и груза на территорию Украины. Но мужчина не успокоился и, вложив в паспорт 100 долларов, сказал, что это – «благодарность от души».

За свою настойчивость гражданин Украины задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество», что предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Армянск, Лена Данилова

Армянск. Другие новости 27.06.17

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