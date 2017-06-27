В Крым прибыл секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

В Крым прибыл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основная цель визита – обсудить вопросы нацбезопасности в области использования водных ресурсов в Крыму, а также роль судостроительных предприятий Крыма и Севастополя в обеспечении обороны и безопасности РФ.

Патрушев уже побывал на Симферопольском водохранилище и в данный момент проводит совещание по вопросам национальной безопасности в Симферополе. «С марта 2016 года в Крыму пресечена деятельность 20 преступных группировок, специализирующихся на контрабанде оружия и наркотиков, выявлены 17 организаций – иностранных агентов», – сообщил Патрушев .

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 27.06.17

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