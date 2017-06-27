Финны сорвали поставку оборудования Севморзаводу

Финская компания Wärtsilä отказалась поставлять оборудование на Севастопольский морской завод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагалось, что финны отправят в Севастополь партию автономных дизель-генераторов – по сути, мини-электростанций мощностью 1600 кВт.

Компания давно сотрудничает с рядом российских предприятий и впервые за историю этих отношений отказалась заключать контракт.

Руководство компании объяснило это санкциями, введенными Евросоюзом в отношении Крыма. В России ситуацию назвали деструктивной.

«Действия финнов носят угрозу долговременным и конструктивным отношениям, а в преддверии значительного заказа судового комплектующего оборудования – нарушает интересы деловых и государственных структур РФ», – цитирует Life источник в Минпромторге.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 27.06.17

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