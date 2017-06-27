Разрушение башни Константина в Феодосии приостановят (ФОТО)

На этой неделе в Феодосии на разрушающейся на глазах башне Святого Константина начнутся противоаварийные работы.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», тендер на проведение работ выиграла московская компания ООО «Ника».

«Подрядчик обещает провести консервацию башни: «укрепить подпорками, сеткой то, что осталось, провести анализ связующего материала ( «цемента» – прим. «НД») и почвы, чтобы понять, почему произошло обрушение», – рассказала РИА «Новый День» пресс-секретарь Феодосийского городского совета Венера Разумовская, отметив, что «о полноценной реставрации речи не идёт».

В горсовете сообщили: изначально на противоаварийные работы предусматривалось 700 тысяч рублей из городской казны. Однако москвичи предоставили план «ремонта» с «ценником» почти в два раза меньше – 370 тысяч рублей. Но отметили, что в процессе работ могут возникнуть дополнительные траты. Тем не менее, в бюджет обещали вписаться. Консервацию башню должны завершить к концу июля.

В настоящее время городские власти обсуждают и возможность реставрации средневекового памятника. «Но для этого нужно провести проектно-изыскательские работы. В горсовете обсуждают проект и сумму», – сообщила пресс-секретарь.

Как уже сообщал «Новый День», первое обрушение стены башни, построенной ещё в 1338 году, произошло летом прошлого года. Этой весной процесс разрушения ускорился.

Феодосия, Галия Шакирова

Феодосия. Другие новости 27.06.17

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