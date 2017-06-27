В Крыму отправят на металлолом машины скорой помощи

В Крыму сдадут на металлолом 19 машин скорой помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», техника, которая находится в управлении Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, уже давно износилась и служить по назначению не может.

Поэтому в комитете Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям решили согласовать проект министерства имущества и земельных отношений по списанию машин «скорой».

«Согласно предоставленным документам, автомобили пришли в негодность в связи с длительным сроком эксплуатации, физически и морально устарели, восстановительный ремонт экономически нецелесообразен», – сообщила заместитель руководителя Минимущества Оксана Лахина.

По ее словам, вырученные от продажи машин на металлолом средства отправят в бюджет Крыма.

«Эта техника давних времен, срок эксплуатации от 9 до 13-14 лет. Старые модели, они абсолютно не были тогда оснащены медицинским оборудованием. Использовались в круглосуточном режиме. При наших дорогах пришли в негодность, пробег – 400-600 тысяч километров. Поэтому техника абсолютно никакая, она сейчас не на ходу. Охраняем, чтобы ее не разграбили», – пояснил заместитель директора по хозяйственным вопросам Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Михаил Гожда.

Как утверждает представитель центра, от списания древней техники крымская медицина ничего не потеряет: в 2014 и 2015 годах было приобретено 160 автомобилей «скорой помощи» в рамках программы по модернизации здравоохранения, еще 54 автомобиля медики получили в 2016 году. Гожда сообщил, что пополнение автопарка планируется и в 2017 году, но каким именно количеством техники уточнять не стал.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.06.17

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