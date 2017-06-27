Школу «четырех президентов» в Фонтанах отдадут Симферополю

Симферополь получит в собственность общеобразовательную школу в микрорайоне Фонтаны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до принятия соответствующего проекта постановления Госсовета она числится в казне республики.

Напомним, школа в микрорайоне Фонтаны была объектом незавершенного строительства многие годы в украинский период Крыма, и достроить ее удалось лишь после вхождения Крыма в состав России. Учреждение рассчитано на 825 учебных мест, будет оснащена современным оборудованием. Как анонсировал глава Крыма Сергей Аксенов, школа начнет работать с 1 сентября текущего года.

По словам замминистра имущественных и земельных отношений Крыма Оксаны Лахиной, представившей проект постановления на заседании профильного комитета Госсовета, общая площадь школы – 9 тысяч 42,2 квадратных метра.

«Речь идет о школе в Фонтанах, которую благополучно достроили. Необходимо ее передать муниципалитету для того, чтобы она уже полноценно начала работать», – пояснила глава комитета по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня.

Также на заседании комитета депутаты согласовали проект постановления, предусматривающий передачу жилых помещений, находящихся на балансе государственных организаций, и жилых домов, имеющих статус имущества, не вошедшего в процессе приватизации в уставные капиталы хозяйственных обществ и сельскохозяйственных предприятий.

Как сообщила Лахина, принятие этого постановления позволит гражданам проживающим в таких помещениях реализовать свое право на приватизацию жилья. В перечне проекта постановления указаны квартиры, общежитие и жилые помещения, в том числе ни за кем не закрепленные, и расположенные в Евпатории, Керчи, Судаке, Феодосии, Джанкое, Ялте, Алуште, Белогорске и Белогорском районе, а также в Симферополе.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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