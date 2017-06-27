Кто ж его знает, что там есть: Крыму необходимо срочно оценить запасы подземных вод

В Крыму необходимо срочно провести оценку состояния запасов подземных вод. Об этом было заявлено на выездном совещании при секретаре Совета безопасности РФ в Южном федеральном округе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодняшняя оценка водных ресурсов производится, исходя из результатов поисково-оценочных работ, проведенных в 1956-1975 годах.

«Эти данные устарели, новых нет, – заявил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов. – Без этого невозможно в современных условиях разрабатывать какие-либо программы, строить прогнозы». Устинов добавил , что при дефиците водных ресурсов в Крыму требуется упорядочить систему водоснабжения региона, а также исключить несанкционированный и бесконтрольный отбор подземных вод различными коммерческими структурами.

Сейчас на полуострове функционирует около 1 тысячи 300 источников централизованного питьевого водоснабжения. Многие из них нуждаются в реконструкции и модернизации водоочистных сооружений. Последние проверки выявили существенные нарушения требований безопасности гидротехнических сооружений.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что необходимо повысить эффективность реализации государственных полномочий в области водных отношений и усилить контроль за соблюдением норм водного законодательства.

«Недостаток воды сдерживает социально-экономическое развитие региона, формирует угрозы функционированию базовых для экономики Крыма аграрного ( площади орошаемых земель сократились на 92%) и санаторно-курортного комплексов», – подчеркнул секретарь Совбеза, сообщив, что за последние 3 года общий водозабор на полуострове сократился в 5 раз. – Имеющийся дефицит пресной воды приводит к массовому несанкционированному бурению скважин. Это истощает запасы водных ресурсов, снижает уровень воды в колодцах и ее качество».

Патрушев напомнил, что большая часть гидротехнических сооружений Крыма эксплуатируется более 30 лет, что чревато аварийными и чрезвычайными ситуациями, и предложил оптимизировать потребление воды и использовать альтернативные варианты водоснабжения: опреснение морской воды, применение замкнутого водооборота и так далее.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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