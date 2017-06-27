Отвлеклись на минутку: в Крыму потерялась 6-летняя туристка

Многодетные родители, решившие отдохнуть в кафе города Щёлкино, «отвлеклись на минутку» и несколько часов искали шестилетнюю дочь.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, после неудачных самостоятельных поисков, они обратились в полицию.

Правоохранителям понадобилось ещё два часа на поиски ребёнка. За это время девочка прошла около трёх километров и успела самостоятельно добраться до пансионата, в котором остановилась семья, но заблудилась при поиске своего номера.

В отношении матери девочки составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ («За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей»).

Напомним, что в Джанкое во время празднования 9 Мая текущего года родители и вовсе забыли о существовании двухлетней дочки. Полицейский, обнаруживший легко одетого ребёнка, гуляющего без сопровождения взрослых, пытался найти родителей, но, по словам очевидцев, девочка гуляла в парке одна несколько часов. После безрезультатных поисков малышку доставили в дежурную часть, где накормили, напоили и согрели.

Щелкино, Оксана Мурзина

Щелкино. Другие новости 27.06.17

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