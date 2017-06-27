Севастопольцы добились демонтажа и замены аварийного скей-городка в Дино-парке (ФОТО)

Общественникам удалось добиться отмены установки аварийного оборудования для скейт-городка в Дино-парке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», саму реконструкцию Дино-парка (бывший Рыбацкий сквер) в Камышовой бухте Севастополя инициировала общественная организация «Севпарки» в минувшем году. Этому предшествовала многолетняя борьба с застройщиками, положившими глаз на эту территорию и собиравшимися вырубить нем аллею реликтовых кипарисов.

Изначально Дино-парк проектировался как место для активного отдыха горожан разного возраста: запланированы детский городок для малышей, специальная площадка для выгула собак, тихие аллеи со скамейками для людей старшего возраста, но главным объектом парка должна была стать скейт-площадка.

Как сообщил корреспонденту РИА «Новый День» представитель федерации скейтбординга Севастополя Виталий Кучеренко, еще на стадии проектирования скейт-парка спортсмены сообщили властям, какой именно в плане безопасности должен быть объект. Рекомендовалось его собрать из деревянных комплектующих – наиболее крепких, надежных, долговечных и, что немаловажно именно в случае Дино-парка, – бесшумных. Тем более, что скейт-площадку заложили в той части парка, где сразу через дорогу стоит жилая шестнадцатиэтажка.

В итоге пожелание спортсменов попросту проигнорировали и площадку заказали в металле. Причина банальна – решили сэкономить средства. При монтаже обнаружилось, что собрать ее до конца не получится из-за отсутствия и не стыковки многих деталей. Собравшиеся на открытие скейтбордисты, что называется, «завернули» провластное спортивное оборудование и площадку не приняли по одной простой причине – кататься на ней опасно для жизни и здоровья. Невооруженным взглядом видно, что каркас площадки собран из тонкой профильной трубы, крепится на хлипких болтах.

Шум, поднятый вокруг многострадального проекта Дино-парка, власти попытались быстро приглушить. И уже сегодня скейтбордистов по-тихому пригласили на совещание в правительство, где спешно пообещали заказать и установить «нужное» оборудование и, как водится, и справить все недоработки. Власти обещают открыть новый скейт-городок 1 июля. Каким образом удастся за 3-4 дня заказать, доставить и смонтировать полноценный объект – неясно. Представитель подрядчика на месте работ отказался от каких-либо комментариев.

Севастополь, Вера Филатова

Севастополь. Другие новости 27.06.17

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