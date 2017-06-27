Крымский парадокс: метры дешевеют, а квартиры дорожают

На рынке жилья в Крыму сложился парадокс: цены на квадратный метр падают, а стоимость квартиры в целом растет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», портал Mirkvartir проанализировал цены на жилье в 4

главных курортах Краснодарского края и 15 крупных населенных пунктах Крыма. Исследование проводилось отдельно на первичном и вторичном сегментах. Элитные объекты не учитывались.

Если в Краснодарском крае отмечен рост цен на жилье (от 0,6% до 8,6% в зависимости о месторасположения и типа), то в Крыму продолжается снижение стоимости жилых «квадратов». Так, квартиры в новостройках подешевели с прошлого лета на 3,4%, «вторичка» опустилась на 2,8%. Средняя стоимость лота на «первичке» составила 4 млн 359 тыс 741 рублей, на вторичном рынке – 4 млн 389 тыс 373 рублей.

Самым дорогим городом не только полуострова, но и всего Черноморского побережья остается Ялта, где средняя стоимость квартиры в новостройках составляет 6 млн 851 тыс 458 рублей. Это на 2,3% меньше, чем год назад. Цена на вторичном рынке составила 7 052 558 рублей, что ниже прошлогодних показателей на 4,4%.

В Сочи, для сравнения, ценник такой: 5,6 млн в новостройке (+6%) и 6,3 млн на вторичном рынке (+ 7,6%)

Купить новостройку в Симферополе можно за 5 млн рублей. (–1,5%).

«Квадрат» в столице РК дешевле ялтинского на 15 тыс. рублей (83 658 руб/м против 98 658 руб./кв. м). Средняя стоимость лота на вторичном рынке оказалась ниже, чем на первичном, и составила 4 млн 772 тыс 841 рубль (–3,3%). Если в сегменте новостроек Симферополь занимает 3 место после Ялты и Массандры, то по стоимости обогнали Севастополь – 5 млн 75 тыс 612 рублей (–5,4%) и Гурзуф – 4 млн 959 тыс 884 рублей (+2,6%).

Кстати, Гурзуф один из немногих в регионе, где общая стоимость квартиры за год, хотя и незначительно, но подросла. Аналогичная тенденция отмечена на вторичном рынке Коктебеля, Евпатории и Керчи. При этом стоимость 1 квадратного метра сократилась везде, кроме Коктебеля – здесь один вторичный квадрат подорожал сражу на 5%.

Источник: mirkvartir.ru

Самые дешевые квартиры на регулярном рынке оказались в Бахчисарае, где цена квадратного метра составила 32 тыс 662 рубля (–0,7%), а средняя стоимость лота – 2 млн 84 285 рубля (–6,8%).

На втором месте среди аутсайдеров по средней стоимости предложения Керчь: квартира в новостройке стоит 2 млн 866 тыс 481 рубль (–6,5%), на «вторичке» – 2 млн 837 тыс 600 рублей (+1,6%). Чуть подороже квартиры в Саках: новостройки – 3 млн 43 тыс 417 рублей, «вторичка» – 3 млн 76 тыс 164 рубля. По цене квадратного метра Керчь и Саки меняются местами: если «квадрат» новостроек стоит в этих городах практически одинаково (Керчь – 55 тыс 792 рубля, Саки – 55 тыс 671 рубль), то на регулярном рынке квадратный метр в Керчи «весит» дороже (58 тыс 267 рублей против 56 тыс 362 рублей).

«Несмотря на отрицательную динамику, средние цены на недвижимость в Крыму все еще выше, чем в Краснодарском крае,

–отмечает генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко. – Цены резко поднялись после включения полуострова в состав России. Но ожидания собственников, что россияне бросятся скупать крымское жилье, несмотря на неоднозначный правовой статус региона, сложности с законодательной базой, низкий уровень сервиса и нехватку инфраструктурных объектов, не оправдались. Сегодня основные надежды связаны с открытием в 2018 году Крымского моста. Но до этого события у растущих курортов Краснодарского края есть все шансы вырваться в лидеры».

Симферополь, Лиана Макоба

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