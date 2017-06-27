Два севастопольца присвоили 16 квартир Министерства обороны

Суд вынес приговор двум жителям Севастополя за мошенничество в особо крупных размерах. В результате их махинаций Министерство обороны России утратило право собственности на 16 квартир.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» на земельном участке, находящемся в аренде у Минобороны РФ, должен был быть построен 8-этажный многоквартирный дом за счёт фирмы «Инновационно-строительный комплекс» («ИСК»). 10% готового жилья по договору должны были принадлежать МО России, что и составляло 16 квартир.

Затем был зарегистрирован жилищно-строительный кооператив ЖСК «Жилстрой», председателем которого стал главный бухгалтер «ИСК». Тогда же начали собирать средства пайщиков на строительство дома. Причём, договоры были составлены так, что строительный кооператив при полном финансировании строительства получает право собственности на все квартиры без исключения.

Когда схема выплыла наружу, оказалось, что квартиры, которые планировались для Минобороны, уже проданы. Причём одну из них приобрел председатель ЖСК и три – жена директора «ИСК». Рыночная стоимость 16-ти квартир по состоянию на 2011 год составила 13, 5 миллиона рублей. Эту сумму собирается взыскать с осуждённых Минобороны в порядке гражданского судопроизводства.

26 июня суд назначил мошенникам наказание в виде лишения свободы на два с половиной и три года лишения свободы. Мягкость приговора обусловлена тем, что у осужденных есть несовершеннолетние дети.

Севастополь, Лена Данилова

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