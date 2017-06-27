Не будут платить – отключим газ: винзавод «Массандра» рискует пострадать из-за долгов

Винзавод «Массандра» может в ближайшее время остаться без газоснабжения из-за крупного долга ГУП «Крымгазсети».

Корреспондент РИА «Новый День» передаёт, что «Крымгазсети» уже отключило в Ялте 15 объектов, которые принадлежат муниципальному предприятию «Ялтакурорттеплоэнерго». Долг составляет 16 с половиной миллионов рублей.

Это не последнее отключение, как сообщают в республиканском ведомстве топлива и энергетики. В ближайшее время без газа может остаться винзавод «Массандра», а также – общежитие «Массандра», пансионат «Пушкино» в Гурзуфе и городская баня № 7.

В то же время, представители ведомства заверяют, что отключения не коснутся медицинских учреждений, принадлежащих должнику «Ялтакурорттеплоэнерго» – амбулатория в Кореизе, больница в Гурзуфе.

Ялта, Июнь 26,, Лена Данилова

Ялта, Июнь 26,. Другие новости 27.06.17

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