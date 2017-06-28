Украина собирается жаловаться на Керченский мост в NASA

Прокурор так называемой автономной республики Крым Гюндуз Мамедов заявил, что намерен обратиться с жалобой в NASA на «незаконное» строительство Керченского моста Российской Федерацией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Мамедов, в частности, сказал, что разбирательство предстоит «в рамках уголовного производства» из-за возможного «уничтожения уникальной флоры и фауны Черного и Азовского морей». Этому должны противостоять, по его мнению, не только международные правозащитные организации, но и специалисты по исследованию космоса ведущей мировой структуры NASA (США).

Киев, Лена Данилова

Киев. Другие новости 28.06.17

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