Июль в Крыму начнется жарко

Первые выходные июля станут самыми жаркими на полуострове с начала лета.

Как рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая, всю неделю на полуострове будет сухая и жаркая погода до 35 ºС, а 1 и 2 июля столбик термометра в отдельных районах – горный и степной Крым – поднимется до 39ºС.

Даже ветер, дующий со скоростью 6-12 м/с, не принесёт прохлады.

Начало следующей недели не принесёт существенных изменений в погоде.

Море у крымских берегов почти во всех районах прогрелось выше 20ºС. Самое тёплое – в Керченском проливе и Азовском море +24°, в Ялте, Севастополе, Евпатории и Черноморском – +22…+23°С, в Феодосии – 20ºС выше нуля. По-прежнему бодрящей морская вода остаётся в Коктебеле, в окрестностях Карадага – 16°С со знаком плюс.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 28.06.17

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