Доходная часть крымского бюджета стала больше на 3 миллиарда рублей

Доходная часть бюджета Крыма на 2017 год увеличена почти на 3 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Госсовета поддержали законопроект, предусматривающий внесение изменений в соответствующий действующий закон республики «О бюджете».

«Законопроектом мы планируем увеличить доходы на 2 миллиарда 963 миллиона рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых (поступлений) в сумме 1 миллиарда 930 миллионов и увеличения объема целевых средств из федерального бюджета в сумме 1 миллиарда 33 миллиона рублей», – сообщила на сессии крымского парламента министр финансов республики Ирина Кивико.

Планируется увеличение показателей по доходам от уплаты акцизов на крепкую алкогольную продукцию – на сумму 364,7 миллионов рублей, на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла российского производства – на сумму 105,1 миллионов рублей.

Также возросли показатели по уплате налогов: на добычу полезных ископаемых – в 1,3 раза, на имущество организаций – в 1,4 раза, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 18,8% больше плана.

Согласно документу, увеличенную за счет собственных источников часть бюджета направят в качестве субсидий муниципальным образованиям и капитальных вложений, предусмотренных на объекты капитального строительства, связанные с реализацией различных государственных программ.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.06.17

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