В Севастополе «скорые» опаздывают к пациентам

В Севастополе нарушаются нормативы прибытия «скорой помощи». Об этом сообщила и.о. директора департамента здравоохранения Севастополя Ольга Емельяненко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20-минутный норматив прибытия «скорой» к пациенту соблюдается лишь в 92% случаев. В то время как по закону опоздание допускается только в 5%.

По мнению чиновницы, сложности связаны с пробками: городской траффик увеличивается в разы в курортный сезон и далеко не все уступают дорогу, даже если водители «скорой» включают сирену.

Также Емельяненко допускает, что на отдельные вызовы скорая может ехать и 2 часа, если диспетчер посчитал, что опасности для жизни пациента нет.

Севастополь, Вера Филатова

Севастополь. Другие новости 28.06.17

Доходная часть крымского бюджета стала больше на 3 миллиарда рублей. / В Керчи ускорят реставрацию Митридатской лестницы. / Июль в Крыму начнется жарко. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»