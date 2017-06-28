Севастопольцы просят Путина освободить город от «чаловщины»

В Севастополе более 27 тыс. горожан подписались за роспуск Законодательного собрания, что составляет около 6% от официальной численности населения.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», копии подписных листов организаторы направят президенту РФ, в Госдуму и Совет Федерации.

Подписные листы севастопольцев главе государства сопроводят письмом-обращением, в котором содержится просьба «помочь городу освободиться от чаловщины и некомпетентности», издать указ президента о роспуске Законодательного собрания и назначить выборы нового состава ЗС в единый день голосования 10 сентября.

Акция «#Надоел» проводилась в течение месяца. Активисты распространяли листовки, в которых изложены претензии к депутатам Заксобрания и обвинения экс-спикера ЗС Алексея Чалого в инициировании скандального проекта Генплана.

Пакет документов в Госдуму предложат передать депутату от Севастополя, единороссу Дмитрию Белику, тем самым проверив, «севастополец он или нет».

Добавим, что устав Севастополя не предусматривает процедуру отзыва депутатов местного парламента.

Одновременно в городе организуют новую акцию – «#Надоел-2» с целью прекратить поток исковых заявлений правительства Севастополя о признании незаконным выделение земельных участков во времена Украины, которые в настоящее время находятся в частной собственности.

Владельцы утверждают, что права собственности зарегистрированы в российском правовом поле, однако суды выносят решения о признании отсутствующим права собственности на земельные участки.

Севастополь, Ольга Николаева

Севастополь. Другие новости 28.06.17

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