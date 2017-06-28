Трем крымчанам дали 32 года «строгача» – обидели бизнесвумен

Керченский городской суд приговорил трех жителей Евпатории к почти 32 годам тюремного срока на троих в колонии строго режима за разбойное нападение на местную предпринимательницу.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе крымской прокуратуры, евпаторийцы детально изучили распорядок дня и маршруты керченской бизнесвумен.

В марте прошлого года грабители напали на шедшую с работы женщину и, угрожая ножом, похитили у нее деньги и ценности на общую сумму 2,8 миллиона рублей.

За преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере), двоих преступников осудили на 11 лет, ещё одному грабителю дали 9 лет и 10 месяцев. Срок они будут отбывать в исправительной колонии строго режима.

Также с осужденных взыскан причиненный керчанке ущерб.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 28.06.17

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