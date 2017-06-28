Опасно для крымчан и туристов: на выезде из Симферополя закрыли напряженный перекресток

Перекрытый круговой перекресток на выезде из Симферополя представляет опасность для жителей Крыма и туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», данная транспортная развязка находится в районе улицы Героев Сталинграда, по пути в приморский поселок Николаевка (Симферопольский район).

«Когда выезжаешь с улицы Героев Сталинграда есть мост. Под мостом есть кольцо. Было хорошее кольцо – потом неожиданно половину кольца перекрыли. Сейчас там образовались ухабины, и развязка стала очень опасной», – рассказывают горожане.

«Приезжайте, посмотрите – там день работы. Откройте эту половину кольца, и не будет проблем. Будут хорошие впечатления», – обратился Шувайников, озвучивший проблему в Госсовете Крыма, к дорожным службам и министерству транспорта республики.

По его словам, на проблему с проездом по этому участку дороги часто жалуются отдыхающие. Ситуацию усугубляет активность грузовых машин, перевозящих строительные материалы.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.06.17

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