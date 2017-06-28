Деньги на мусор: на севере Крыма появится перерабатывающий кластер

На севере Крыма планируется реализовать пилотный проект по мусоропереработке и мусоросортировке. Об этом заявил председатель комитета Госсовета РК по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Леонид Бабашов.

Как уже сообщал «Новый День», в Крыму накоплено более 100 миллионов кубометров мусора. В рамках свободной экономической зоны предполагается запустить программу по сбору, сортировке и переработке отходов.

Республику поделили на 6 кластеров, в каждом из которых, будет организована собственная переработка, а часть старых полигонов ТБО закроют. 27 июня в правительстве республики состоялось совещание с крупным российским инвестором: компания готова создать в Крыму полный цикл мусоропереработки, начиная от установки урн до строительства завода. Бабашов отмечает, что фирма успешно реализовала десять подобных проектов по всей России, а в Крым собирается вложить несколько миллиардов рублей.

Крымские власти ведут переговоры и с другими компаниями. По словам профильного министра, процесс строительства мусороперерабатывающих заводов затягивается из-за того, что часть инвесторов оказывается попросту ненадежной.

«В данном случае, власти готовы отдать инвестору информацию по 4 кластеру – Армянск и Джанкой, для просчета пилотного проекта – механизма всей мусоропереработки. Речь пока не идет о строительстве заводов. Только те фирмы смогут реализовать свои проекты в Крыму, которые предоставят самые выгодные для республики проекты», – подчеркнул Бабашов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.06.17

Опасно для крымчан и туристов: на выезде из Симферополя закрыли напряженный перекресток. / Трем крымчанам дали 32 года «строгача» – обидели бизнесвумен. / Севастопольцы просят Путина освободить город от «чаловщины». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»