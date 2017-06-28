В Крыму упростили получение земли под реализацию значимых инвестпроектов – теперь строителям не нужно согласование главы республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госсовет Крыма сразу в двух чтениях принял сегодня поправку к закону РК от 2015 года № 66-ЗРК «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

Предложение о поправке внес глава Крыма Сергей Аксенов. Сводится оно к упрощению порядка получения в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. В случае, если на этих участках разместятся объекты ФЦП или те, что предусмотрены инвестиционными соглашениями, обеспечивающими существенное увеличение занятости населения РК, увеличение налоговых поступлений, – вопрос их передачи в аренду не будет требовать согласования с главой республики Крым.

Освобождаются от согласования и участки, на которых будут размещены объекты капитального строительства, возводимые в рамках инвестиционных договоров. Все остальные условия, установленные Совмином ранее, сохраняются.

В пояснительной записке к законопроекту говорится: он подготовлен с целью сокращения сроков предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для реализации инвестиционного соглашения, заключенного в рамках инвестиционной декларации РК, утвержденной в 2014 году.

Симферополь, Ольга Картошина

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