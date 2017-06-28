Житель Ялты ждал положенного сиротам жилья 30 лет

В республиканскую программу по приобретению жилья для детей-сирот попал лишь каждый 30-й нуждающийся.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», из крымского бюджета на эти цели выделено 51 миллион 702 тысячи рублей, или по 1 миллиону 231 тысяча рублей на каждого из 42-х «счастливчиков».

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе горадминистрации Ялты, в программу попал и местный житель, который ждал положенную ему по закону квартиру 30 лет.

Уведомление о приобретении жилья ялтинцу вручил лично мэр Андрей Ростенко. Однако, какой будет долгожданная квартира, пока не ясно. Дело в том, что выделенной из крымской казны суммы не хватит даже на треть «однушки» в Ялте. Как уже сообщал «Новый День», средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице ЮБК по данным на май текущего года – 4 миллиона 570 тысяч 55 рублей.

В администрации пояснили, что недостающую сумму выделит город. «Решение будет приниматься на ближайшей сессии горсовета», – сообщили в пресс-службе.

При этом представители ялтинских властей не смогли ответить на вопрос, почему сироте пришлось ждать жилья 30 лет.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 28.06.17

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