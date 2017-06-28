В Севастополе дорожники превратили дворы в туалеты

В Севастополе строители превратили дворы нескольких домов в туалеты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рабочие, ремонтирующие внутридворовые проезды, оказались в безальтернативном положении.

Они вынуждены использовать в качестве отхожих мест кусты во дворах домов №42 и №26 по проспекту Октябрьской революции, так как об установке биотуалетов для них не подумали ни в строительной организации, ни в местном муниципалитете.

«Ребята тоже не виноваты: им должны были установить биотуалеты! А что у нас здесь в кустах творится!», – цитирует «Севастопольская газета» возмущенных жителей домов, во дворах которых проводятся работы.

Председатель Гагаринского муниципалитета Алексей Ярусов открестился от проблемы и отправил севастопольцев со всеми вопросами к строительной фирме. В организации заявили, что работы продлятся еще неделю, поэтому необходимости в установке биотуалетов уже нет. Однако жители города уверены в обратном – работы продолжатся в других дворах, которые, судя по всему, ждет та же участь.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 28.06.17

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