Жительница Севастополя выбросила в окно двухлетнего сына

Жительница Севастополя подозревается в покушении на убийство своего ребёнка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», женщина собственноручно затянула на шее двухлетнего ребёнка брючный ремень, а затем выбросила малыша из окна второго этажа. Ребенка обнаружила соседка.

Как рассказывает помощник руководителя СК по взаимодействию со СМИ, старший лейтенант юстиции Ольга Постникова, женщина, проживающая в этом доме, проходила мимо, увидела ребёнка под окном, освободила его от удавки и вызвала «Скорую помощь».

Ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии. Его мать также находится в больнице – психиатрической.

Возбуждено уголовное дело, сотрудники СК опрашивают соседей, выясняют круг общения семьи. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Севастополь, Лена Данилова

Севастополь. Другие новости 28.06.17

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