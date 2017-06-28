В России растет популярность автобусных туров на Украину

Автобусные путешествия из России на Украину стали самыми востребованными по версии турсервиса «Туту.ру».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на маршрут Москва-Киев продано 15% от всех автобусных билетов за первое полугодие. 10% билетов выкупили выезжающие из Москвы в Минск. На третьем месте пункт назначения Таллин с отбытием из Санкт-Петербурга.

Харьков, Луганск, Одесса на четвертой, пятой и шестой строчке соответственно. Как сообщает «Туту.ру», в Киев из Москвы можно добраться за 1,3 тысячи рублей. В прошлом году билет стоил на 20% дешевле.

Впрочем, отмечают эксперты, причина популярности автобусных туров на Украину, скорее всего, кроется не в туристическом интересе, а в том, что в России работает около 3 миллионов граждан этой страны.

Москва, Вера Филатова

Москва. Другие новости 28.06.17

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