Кто кого кормит? Регионы России поставляют в Крым колбасу, а Крым им – рыбу

Продукты в республику Крым поступают из 23 регионов России. В свою очередь, полуостров снабжает местной продукцией 9 регионов, в том числе Москву, Краснодарский край и Севастополь.

Как передаёт РИА «Новый День», основные продукты импорта – мясо и птица, молоко и молочные продукты, а также колбасные изделия. Их поставляют крымчанам Кабардино-Балкария, Воронежская, Белгородская и Ростовская область, Москва и Краснодарский край.

Крым отправляет на материк фрукты и ягоды, зерновые, инкубационные яйца, вино, рыбу и рыбные консервы.

Отметим, что в прошлом году продукты питания на полуостров поставляли 28 регионов, а Крым снабжал своей продукцией 17 субъектов федерации.

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 28.06.17

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