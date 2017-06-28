Муниципалитеты Крыма не успевают вовремя тратить деньги

Крым продолжает демонстрировать отставание от среднероссийских показателей по использованию бюджетных денег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к середине года муниципалитеты республики так и не смогли выровнять ситуацию.

Среди худших по освоению средств министр финансов Ирина Кивико назвала Саки, Евпаторию и Армянск. Показатели исполнения бюджета в этих городах составляют 22%, 31,5% и 33,9% соответственно. Позицию худшего региона также удерживает Ленинский район.

«В целом по Крыму у нас на сегодня 41% исполнения расходной части бюджета. По Российской Федерации – 46,3%, то есть, отстаем. Хочется, чтобы все нагнали темп», – сообщила на селекторном совещании правительства с муниципалитетами Кивико.

В то же время, по ее словам, проблема с освоением средств в Саки вызвана сложностями с реализацией ФЦП. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил «считать, что исполнение есть» в тех случаях, когда муниципалитеты предоставляют письменные обязательства и четко информируют власти республики о точных сроках торговых процедур.

Также Кивико заявила о том, что муниципалитетам стоит готовиться к нововведениям, связанным с финансированием расходов: «Новое для всех в Крыму – в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса будет софинансирование расходных обязательств. То есть, если мы выделяем деньги из республиканского бюджета, то не менее 5% должно быть софинансирование от муниципального образования», – сказала министр, уточнив, что такой порядок начнет действовать со следующего года.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.06.17

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