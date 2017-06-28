Все останется как при Украине: в Крыму запретили менять назначение земельных участков

В Крыму категорически запрещено изменение целевого назначения земельных участков. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на селекторном совещании с главами муниципалитетов, а потом продублировал предупреждение на своей странице в Faсebook.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Аксенов подчеркнул: предупреждение особенно касается приморских территорий, отметив, что много выявляется фактов, когда землю оформляли под строительство, например, лечебницы, а возвели на ней жилой дом.

«Если в документах украинского периода указано, что земля выделена под рекреацию, то никакого изменения на жилой фонд быть не должно! Подобные изменения целевого назначения незаконны и являются уголовным преступлением. Каждый из крымских городов будет проверен. Поэтому советую коллегам, кто уже наворотил дел, принять решение о возврате прежних целевых назначений земельных участков. Иначе вместо вас этим займутся прокуратура и Следственный комитет», – предупредил глава Крыма.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 28.06.17

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