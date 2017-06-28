На Украине возмутились бездействием крымских татар

Скандально известный депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук поставил под сомнение патриотизм членов запрещенной в России экстремистской организации меджлис.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нардеп усмотрел в позиции меджлисовцев усиленно скрываемое безразличие к тому, что Крым стал частью Российской Федерации в 2014 году.

А следствием этого стало не только «преступное», с его точки зрения, бездействие во время процесса образования нового субъекта России, но и даже получение экстремистами российских паспортов, несмотря на антироссийские заявления многих членов этой запрещенной организации.

«При всем уважении к крымскотатарскому народу, когда кричат, что давайте дадим автономию, давайте то сделаем, – я не против. У меня один вопрос: первыми пошли получать российские паспорта, к сожалению, именно крымские татары. Второе: где партизанские отряды в горах Крыма, где подорванные эшелоны оккупантов, где уничтоженная инфраструктура? Нет! Извините», – возмутился Мосийчук.

По мнению украинского политика, крымские татары должны доказать свою верность Украине не только подрывными действиями против Крыма, но и избавлением от российских паспортов.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 28.06.17

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