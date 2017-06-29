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По дорогам Симферополя только на бульдозере: глава РК требует срочно засыпать ямы

По дорогам Симферополя только на бульдозере: глава РК требует срочно засыпать ямы

Дороги на некоторых улицах Симферополя настолько разбиты, что по ним сможет проехать разве что тяжелая техника.

Как передает корреспондент РИА , такое мнение озвучил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Коллеги, мы можем говорить друг другу, что угодно, найдем тысячу причин. Но вы же часто ездите по городу и видите, что на тех улицах, где ремонт не происходит, ямы углубляются. Посмотрите на улицу Субхи возле прокуратуры Крыма – там же яма, ее проехать невозможно, только на бульдозере», – возмутился Аксенов.

По его словам, глубина ям на некоторых улицах города «зашкаливает», и при этом он подчеркнул, что его заявление не стоит относить к второстепенным дорогам.

Начальник службы автомобильных дорог Крыма Алексей Сафронов сообщил, что на данный момент работы по ямочному ремонту в Симферополе не ведутся из-за судебного иска, поданного администрацией города на решение управления ФАС. В антимонопольной службе выявили ошибки в конкурсной документации, однако в администрации с документом не согласились.

«Ну, хотя бы какие-то шаги предпринять – засыпать (ямы). Сроки определить заранее по выходу на ямочный ремонт. Люди машины бьют, ну вы что?!», – возмутился Аксенов.

Он поручил проработать варианты оперативной ликвидации аварийных ям на дорогах в Симферополе, по которым уже невозможно проехать на автомобиле.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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© 2017, РИА «Новый День»

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