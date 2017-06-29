По дорогам Симферополя только на бульдозере: глава РК требует срочно засыпать ямы

Дороги на некоторых улицах Симферополя настолько разбиты, что по ним сможет проехать разве что тяжелая техника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение озвучил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Коллеги, мы можем говорить друг другу, что угодно, найдем тысячу причин. Но вы же часто ездите по городу и видите, что на тех улицах, где ремонт не происходит, ямы углубляются. Посмотрите на улицу Субхи возле прокуратуры Крыма – там же яма, ее проехать невозможно, только на бульдозере», – возмутился Аксенов.

По его словам, глубина ям на некоторых улицах города «зашкаливает», и при этом он подчеркнул, что его заявление не стоит относить к второстепенным дорогам.

Начальник службы автомобильных дорог Крыма Алексей Сафронов сообщил, что на данный момент работы по ямочному ремонту в Симферополе не ведутся из-за судебного иска, поданного администрацией города на решение управления ФАС. В антимонопольной службе выявили ошибки в конкурсной документации, однако в администрации с документом не согласились.

«Ну, хотя бы какие-то шаги предпринять – засыпать (ямы). Сроки определить заранее по выходу на ямочный ремонт. Люди машины бьют, ну вы что?!», – возмутился Аксенов.

Он поручил проработать варианты оперативной ликвидации аварийных ям на дорогах в Симферополе, по которым уже невозможно проехать на автомобиле.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.06.17

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